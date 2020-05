बद्रीनाथ ने बताया, कोरोनावायरस ब्रेक कैसे खिलाड़ियों के लिए हो सकता है फायदेमंद

भारतीय पूर्व बल्लेबाज एस बद्रीनाथ ने कहा है कि कोरोना वायरस के कारण हुआ लॉकडाउन क्रिकेटरों सहित सभी खिलाड़ियों के लिए बड़ी चुनौती है लेकिन यह साथ ही लक्ष्यों का पुन: आकलन करने तथा शारीरिक और मानसिक स्थिति बेहतर करने में निवेश का मौका भी देता है. कोविड-19 महामारी से अब तक दुनिया भर में 41 लाख से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं और तीन लाख के करीब लोगों की जान गई है. इसके कारण दुनिया भर में लगभग सभी खेल गतिविधियां ठप्प पड़ी हैं.

Ravichandran Ashwin and S. Badrinath get into an engaging conversation on mindskills.

