पूर्व कीवी ऑलराउंडर स्कॉट स्टायरिस ने दिया आईपीएल में धोनी व मलिंगा 'बैटल' को लेकर बड़ा बयान, लेकिन..

न्यूजीलैंड के पूर्व हरफनमौला स्कॉट स्टायरिस का मानना ​​है कि चेन्नई सुपरकिंग्स (सीएसके) और मुंबई इंडियंस के बीच इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) प्रतिद्वंद्विता में खेल के सर्वश्रेष्ठ फिनिशर एमएस धोनी और आखिरी ओवरों के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज लथिस मलिंगा के बीच मुकाबले में पूर्व भारतीय कप्तान भारी पड़ते है. चेन्नई सुपरकिंग्स की टीम आईपीएल के 10 सत्र में भाग लिया है, जिसमें से टीम आठ बार फाइनल में पहुंची है, जबकि मुंबई की टीम 12 सत्र में से पांच बार फाइनल में पहुंचने में सफल रही है. फाइनल में मुंबई का प्रदर्शन हालांकि अच्छा रहा है, जिसने इस खिताब को चार बार जीता है

“Dhoni was batting so well in the CSK nets, he had the hunger of a youngster. In one session, he batted for three hours at a stretch,” - Raina pic.twitter.com/4BaJGrKf3P