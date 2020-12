वर्ल्ड कप खेल चुके इस भारतीय खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से लिया संन्यास

भारतीय घरेलू क्रिकेटर यो महेश (Yo Mahesh) ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है. साल 2006 में अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारतीय अंडर-19 टीम (India U-19) की ओर से यो महेश (Yo Mahesh) खेल चुके हैं. अंडर 19 वर्ल्ड कप में यो महेश के अलावा भारतीय अंडर 19 टीम में रोहित शर्मा (Rohit Sharma) रवींद्र जडेजा और चेतेश्वर पुजारा जैसे खिलाड़ी भी शामिल थे. अपने 33वें जन्मदिन के मौके पर महेश ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने का ऐलान किया. महेश ने 50 फर्स्ट क्लास, 61 लिस्ट ए और 46 टी-20 मुकाबले खेले हैं, लेकिन उन्हें भारतीय टीम के सीनियर टीम की ओर से खेलने का मौका नहीं मिला. भले ही यह खिलाड़ी भारतीय सीनियर टीम की ओर से नहीं खेल पाया लेकिन आईपीएल (IPL) में चेन्नई सुपरकिंग्स और दिल्ली डेयरडेविल्स की ओर से खेलने का मौका मिला.

Good luck to all your future endeavours yomi. I'm sure you'll do fabulous in anything you choose https://t.co/uKtL9CtWZJ