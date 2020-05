पाक पूर्व विकेटकीपर जुल्करलैन का दस साल बाद बड़ा खुलासा, दौरा बीच में छोड़ने को अकमल थे जिम्मेदार

साल 2010 में पाकिस्तानी क्रिकेट में ऐसा वाक्य हुआ था कि पूरा क्रिकेट जगत हिल कर रह गया था. यूएई में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेली गई वनडे सीरीज के बीच में ही तब युवा 24 साल के विकेटकीपर जुल्करनैन हैदर (Zulqarnain Haider) दौरे को बीच में ही छोड़कर लापता हो गए थे. वह इंग्लैंड चले गए थे और बाद में उन्होंने बताया था कि जान से मारने की मिल रही धमकी के कारण वह बीच दौरे से गायब हो गए थे. बहरहाल, जुल्करनैन (Zulqarnain Haider) ने पहली बार पड़ा खुलासा करते हुए अपने लापता होने लिए हाल ही में प्रतिबंधित किए गए उमर अकमल को दोषी ठहराया है.

Zulqarnain Haider

(Former Pakistani Wicket-keeper):

"It was a very crucial match and when I was batting Akmal brought drinks for us and told me to underperform. His clear words were: don't bat efficiently. I had then clearly told him to only perform his drinks duty," he said. pic.twitter.com/yeiJfCTrT2