पूर्व कप्तान कप्तान वकार यूनुस ने कहा, ऋषि कपूर के निधन की खबर से दिल टूट गया और...

कभी दुनिया के सबसे तेज गेंदबाज कहने जाने वाले वकार यूनुस ने ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) के निधन को खुद के लिए दिल तोड़ देने वाला करार दिया. वकार ने लिखा कि वर्ल्ड सिनेमा के लिए यह हफ्ता बहुत ही दुखद है.

वकार ने आगे लिखा कि आपके निधन के साथ ही एक युग का अंत हो गया, लेकिन आप हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे. मैं कपूर परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट करता हूं.

“Inna Lillahi wa inna ilayhi raji'un” Big loss to the World film industry.. Irfan Khan was gem of an actor and superb human being.. Gone way too soon #GoodByeDear#RIPpic.twitter.com/VMftSD0V24