पाकिस्तान के पूर्व कप्तान सलीम मलिक का छलका दर्द, बोले- माफ कर दो..क्रिकेट के अलावा कुछ नहीं आता..देखें Video

उन्होंने कहा कि मुझे क्रिकेट के अलावा कुछ नहीं आता है, 8 साल से ही मैं क्रिकेट खेलना शुरू किया. अपने बयान में मलिक ने कहा कि क्रिकेट से ही उनकी आजीविका है. मैं फिर से क्रिकेट में लौटना चाहता हूं. सलीम मलिक ने कहा कि बोर्ड अगर दूसरे खिलाड़ियों को मौका दे सकता है तो उन्हें भी मौका मिलना चाहिए. मलिक ने अपने बयान में आगे ये भी कहा कि, मानवीय आधार पर मुझे क्रिकेट में लौटने का दूसरा मौका मिलना चाहिए.

Former Pakistan cricketer Salim Malik wants to come back in cricket. He was banned for life in 2000 for match fixing now he appealed for the same treatment that others like Mohommad Amir and Sharjeel Khan are getting pic.twitter.com/bVj0qVzRDC