Coronavirus: क्रिकेट जगत को झटका, पाकिस्तान के इस क्रिकेटर का कोरोना के कारण हुआ निधन

उन्होंने अपने फर्स्ट क्लास करियर में 15 मैच खेले हैं और कुल 616 रन बनाने में सफल रहे. साल 1994 में जफर ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया था. अपने करियर में जफर ने 6 लिस्ट ए मैच भी पाकिस्तान के लिए खेले हैं. क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद वो पेशावर की सीनियर और अंडर 19 टीम के कोच पद पर भी काबिज रहे थे.

We have lost Zafar Sarfaraz to Corona Virus. He had played 15 first class matches from Peshawar District Cricket Association. He was tested positive 6 days ago and was on Ventilator.

Via Bilal Marwat.