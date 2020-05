पाकिस्तानी पूर्व क्रिकेटर ने बाबर आजम को अंग्रेजी सुधारने की दी सलाह, तो लोगों ने खूब किया ट्रोल

पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर तनवीर अहमद ने बाबर आजम को अंग्रेजी सीखने की दी सलाह

खास बातें तनवीर अहमद ने बाबर आजम को अंग्रेजी सुधारने की दी सलाह

फैन्स ने ट्विटर पर तनवीर अहमद को खूब किया ट्रोल

तनवीर अहमद ने बाबर को कहा कि अब ड्रेसिंग सेंस पर भी फोकस करें

पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज तनवीर अहमद (Tanvir Ahmed) ने पाकिस्तान के दिग्गज बाबर आजम (Babar Azam) को लेकर एक दिलचस्प बयान दिया है जिसके बाद उनको फैन्स ने ट्विटर पर काफी ट्रोल किया. एक यू-ट्यूब चैनल पर अहमद ने बाबर आजम को खुद की पर्सनालिटी सुधाने की सलाह दी और कहा कि उन्हें अपनी अंग्रेजी को बेहतर करना होगा. अहमद ने कहा कि अब बाबर को मीडिया से बात करनी होगी, ऐसे में उन्हें अपनी अंग्रेजी पर वर्क करना होगा. बता दें कि हाल ही में बाबर को पाकिस्तान की वनडे टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है. पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर तनवीर अहमद (Tanvir Ahmed) ने कहा कि अब बाबर को बतौर कप्तान टीम को प्रतिनिधित्व करना होगा. ऐसे में उनको अपनी पर्सनेलिटी को बेहतर करना होगा. इतना ही नहीं पाकिस्तान के इस पूर्व क्रिकेटर ने बाबर को सलाह देते हुए कहा कि उन्हें अपनी ड्रेसिंग सेंस भी सुधारनी होगी. जब कोई कप्तान बनता है तो उसे टॉस के लिए जाना होता है और साथ ही मैच के बाद मीडिया से भी बात करनी होती है. इसके अलावा कमेंटेटर के सामने अपनी राय भी देनी होती है. ऐसे में उसे खुद की पर्सनेलिटी पर मेहनत करनी होगी. आजम को दिए अपने इस सलाह को लेकर ट्विटर पर क्रिकेट फैन्स ने तनवीर अहमद को काफी ट्रोल किया है.

Tanvir Ahmed via Youtube says Babar Azam needs to improve his English, work on his personality and change his dress sense"



However many probably will feel as long as he's scoring runs and doing well as skipper, it doesn't matter how good his English is or what he wears"#Cricketpic.twitter.com/mDfNl5DwEl — Saj Sadiq (@Saj_PakPassion) May 17, 2020

Tanvir Ahmed via Youtube says Babar Azam needs to improve his English, work on his personality and change his dress sense"



However many probably will feel as long as he's scoring runs and doing well as skipper, it doesn't matter how good his English is or what he wears"#Cricketpic.twitter.com/mDfNl5DwEl — Saj Sadiq (@Saj_PakPassion) May 17, 2020

And this loser is an analyst on ARY. Yeh analysis bhee aisay hee kerta hae wahan. Bhai pehlay apni dressing sense to dekh lo — Saqib Shah (@Saqibca) May 18, 2020