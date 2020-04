पूर्व दिग्गज जावेद मियांदाद ने की स्पॉट फिक्सिंग में शामिल खिलाड़ियों के लिए ऐसी कड़ी सजा की मांग

हाल-फिलहाल पाकिस्तान क्रिकेट में स्पॉट फिक्सिंग के कई मामले सामने आए हैं. इसमें उमर अकमल (Umar Akmal) जैसे इंटरनेशनल क्रिकेटर पर भी लगे आरोप शामिल हैं. और इन बातों से आहत होकर पूर्व दिग्गज जावेद मियांदाद ने मैच फिक्सिंग में शामिल खिलाड़ियों के लिए बड़ी सजा देने की मांग की है. बता दें कि अब मैच फिक्सिंग नहीं, बल्कि स्पॉट फिक्सिंग होती है. मैच फिक्सिंग और स्पॉट फिक्सिंग में अंतर यह है कि स्पॉट फिक्सिंग में मैच का पूरा परिणाम तय नहीं होता, बल्कि छोटे हिस्से पर खेल खेला जाता है. और छोटे-छोटे पहलुओं को फिक्स किया जाता है. मसलन समय विशेष पर नोबॉल फेंकना या जानकर रन आउट हो जाना.

Meanwhile on YouTube, Javed Miandad has said that any cricketer who takes part in spot-fixing should be hanged, as this is the only way corruption in cricket will stop #Cricket