दुनिया का इकलौता क्रिकेटर जिसकी तस्वीर नोट पर छपी, बॉलीवुड फिल्म में भी किया काम

उनके पहले किसी भी अश्वेत खिलाड़ी ने वेस्टइंडीज की कप्तानी नहीं की थी. फ्रैंक वॉरेल पहली बार वेस्टइंडीज टीम के कप्तान साल 1960-61 में बने थे. उनकी कप्तानी में वेस्टइंडीज ने 15 टेस्ट मैच खेले जिसमें 9 मैच वेस्टइंडीज की टीम ने जीते और 3 मैचों में हार का सामना करना पड़ा. वैसे, फ्रैंक वॉरेल (Frank Worrell) ने वेस्टइंडीज के लिए कुल 51 टेस्ट मैच खेलकर कुल 3860 रन बनाए, जिसमें 9 शतक औऱ 22 अर्धशतक शामिल रहा. टेस्ट में वॉरेल ने 69 विकेट भी चटकाए हैं.

भारतीय कप्तान नारी कॉन्ट्रैक्टर की बचाई जान

साल 1962 में वेस्टइंडीज दौरे पर बल्लेबाजी के दौरान भारतीय कप्तान नारी कॉन्ट्रैक्टर (Nari Contractor) गेंदबाज चार्ली ग्रिफित की बाउंसर से घायल हो गए थे जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया था. चार्ली कॉन्ट्रैक्टर इतने घायल हो गए थे कि उन्हें खून की जरूरत पड़ रही थी, जब जाकर फ्रैंक वॉरेल (Frank Worrell) ने अपना खून डोनेट किया था.

बॉलीवुड फिल्म में भी आए नजर

फ्रैंक वॉरेल भारतीय सुपरस्टार राज कपूर (Raj Kapoor) की फिल्म 'एराउन्ड द वर्ल्ड (Around the World)' में कैमियो करते हुए भी नजर आए थे. बता दें कि साल 1967 में फ्रैंक वॉरेल (Frank Worrell) का निधन हो गया था. वो केवल 42 साल के थे.

Here's how you respect yourCricket legends.Sir Frank Worrell played during the 50's for West Indies , on the Barbadian 5 dollar bill.Salute pic.twitter.com/V9DbnyhdRt