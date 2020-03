इस पहलू से ग्रेग चैपल ने वीवीएस लक्ष्मण के 281 रन को टेस्ट इतिहास की नंबर एक पारी करार दिया

यह तो सभी क्रिकेटप्रेमी जानते हैं कि भारत के महानतम बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण (VVS Laxman) द्वारा साल 2001 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली गई 281 रन की पारी को विजडन ने क्रिकेट इतिहास की सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ पारियों में नंबर छह पर रखा हुआ है. लेकिन पहली पार किसी दिग्गज ने इस पारी को एक अलग ही पहलू से क्रिकेट इतिहास की नंबर एक पारी करार दिया है. और ये दिग्गज कोई और नहीं बल्कि भारत के पूर्व कोच ग्रेग चैपल हैं. लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ (180) की बदौलत भारत ने फालो आन खेलने के बाद आस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में जीत हासिल की थी. चैपल ने एक बेवसाइट पर लिखे कॉलम में लिखा, ‘‘कोविड-19 महामारी के कारण कोई क्रिकेट नहीं खेला जा रहा है जिसने मुझे खेल के उस पहलू पर सोचने का मौका दिया है जो मुझे बहुत पसंद है और वो एक बल्लेबाज को अपने फुटवर्क का इस्तेमाल शीर्ष स्तरीय स्पिन गेंदबाजी से निपटने के लिए करते हुए देखना है. इसमें दो पारियां सबसे बेहतरीन हैं.

