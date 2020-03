IPL 2020: चेन्नई सुपरकिंग्स के प्रैक्टिस मैच में धोनी दिखे पुराने रंग में, जमाया शतक..देखें पूरा Video

IPL 2020: आईपीएल 2020 में कोरोना वायरस (coronavirus) का असर पड़ता दिखाई दे रहा है लेकिन दूसरी ओर चेन्नई सुपरकिंग्स (Chennai Super Kings) के खिलाड़ी इन सबसे अलग होकर अभ्यास सत्र में लगातार हिस्सा ले रहे हैं. चेन्नई सुपरकिंग्स टीम के अभ्यास सत्र के दौरान एक प्रैक्टिस मैच खेला गया जिसमें धोनी (Dhoni) ने अपनी बल्लेबाजी से शानदार परफॉर्मेंस करते शतकीय पारी खेली. सीएसके टीम के प्रैक्टिस मैच का यह वीडियो यू- ट्यूब पर शेयर किया गया है जिसमें धोनी अपने पुराने रंग में बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं. धोनी के अलावा सुरेश रैना (Suresh Raina) भी जमकर बल्लेबाजी की, दोनों ने मिलकर पीयूष चावला और कर्ण शर्मा जैसे स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ बड़े-बड़े शॉट लगाते हुए वीडियो में देखे जा सकते हैं. आईपीएल 2020 के पहले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस के साथ होने है. आपको बता दें कि कोरोना वायरस के खौफ के कारण आईपीएल को लेकर 14 मार्च को बैठक होने वाली है.

Three and Seven making a perfect ten together, now and always. #WhistlePodu#SuperGrindpic.twitter.com/2iNS0YY8uJ