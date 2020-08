2011 वर्ल्डकप में भारतीय टीम के कोच रहे गैरी कर्स्टन ने Dhoni पर दिया रिएक्शन, उन यादों के लिए धन्यवाद

MS Dhoni: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कोच गैरी कर्स्टन (Gary Kirsten) ने पूर्व कप्तान महेन्द्र सिंह धोनी (MS Dhoni) की तारीफ करते हुए सोमवार को कहा कि उन्होंने जिनके साथ भी काम किया उसमें धोनी ‘सर्वश्रेष्ठ कप्तानों में से एक' रहे हैं. कर्स्टन के कोच रहते हुए धोनी की कप्तानी में ही भारतीय टीम ने 2011 में विश्व कप जीता था. 52 साल के कर्स्टन 2008 से 2011 तक भारतीय टीम के कोच थे. विकेटकीपर बल्लेबाज धोनी क्रिकेट की दुनिया के इकलौते ऐसे कप्तान रहे है जिन्होंने आईसीसी के सभी खिताब जीते हैं। उन्होंने शनिवार को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया था. कर्स्टन ने भारतीय टीम के कार्यकाल के साथ शानदार यादें देने के लिए धोनी का शुक्रिया किया

A privilege to work with one of the best leaders I have come across. Thanks MS for many fond memories with the Indian Cricket Team. @msdhonipic.twitter.com/WRNY1N7IVe