Coronavirus: गौतम गंभीर द्वारा की जा रही मदद को देखकर युवराज सिंह हुए गदगद, बोले- हेयरकट चैलेंज शुरू करें क्या..

गौरतलब है कि जब से देश में कोरोना (coronavirus) का संकट गहराया है जब से गंभीर आगे आकर मदद कर रहे हैं. बता दें कि गंभीर ने जहां अपनी ओर से पीएम केयर्स फंड में भी डोनेशन दिया है तो वहीं सांसद के तौर पर भी मदद करते हुए नजर आ रहे हैं. वहीं, युवराज सिंह ने 50 लाख का दान पीएम केयर्स फंड में किया है.

Thanks @YUVSTRONG12 for the kind words. Am glad God chose @ggf_india and me to do my little bit of service. Hope we come out of this sooner than later. On another note, seeing your need for a trim, I have got one more reason to pray for end of #COVID19Pandemic#StayHome