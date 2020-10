भारत का वह बल्लेबाज जिसने लगातार 5 टेस्ट में जमाए 5 शतक, दो वर्ल्ड कप फाइनल में खेली ऐतिहासिक पारी

SRH vs CSK: चेन्‍नई सुपर किंग्‍स ने मैच जीता और MS ने इस व्‍यवहार से फैंस का दिल...VIDEO

गौतम गंभीर का ऐतिहासिक रिकॉर्ड

गौतम गंभीर ने अपने करियर में कई ऐसे रिकॉर्ड बनाए हैं जिनका टूटना काफी मुश्किल है. टेस्ट में गंभीर भारत के इकलौते बल्लेबाज हैं जिन्होंने लगातार 5 टेस्‍ट मैचों में 5 शतक जमाने का कमाल किया है.

जब साल 2007 टी-20 वर्ल्ड कप फाइनल में खेली यादगार

पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए फाइनल मैच में गंभीर ने 75 रन अहम पारी खेली थी जिसके कारण भारतीय टीम 20 ओवर में 157 रन बना पाने में सफल रही थी. भारत ने फाइनल में पाकिस्तान को हराकर पहली बार हुए टी-20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतने का कमाल कर दिखाया था.

ICC @cricketworldcup 2011 final

Chase of 275

Walked in at 0/1

???? Walked out with 52 needed off 52 balls

⭐ 97 runs, 122 balls, nine fours



Celebrate Gautam Gambhir's birthday by revisiting this special knock! pic.twitter.com/Bj9Dr27kNy