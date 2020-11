AUS vs IND: दूसरे वनडे में भारत को मिली हार के बाद गौतम गंभीर बोले- कोहली की कप्तानी समझ में नहीं आती

AUS Vs IND: भारतीय टीम को दूसरे वनडे में भी ऑस्ट्रेलिया से हार का सामना करना पड़ा. दूसरे वनडे में भारत को 51 रन से हार का सामना करना पड़ा. हार के साथ ही भारतीय टीम वनडे सीरीज कोे गंवा चुकी है. दूसरे वनडे में भारत को मिली शर्मनाक हार के बाद भारतीय पूर्व दिग्गज गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) ने भारतीय कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) की कप्तानी की आलोचना की है. गंभीर ने कोहली की कप्तानी को लेकर कहा कि उनकी कप्तानी समझ में नहीं आती है. क्रिकइंफो से बात करते हुए गंभीर ने कोहली की कप्तानी पर बात की और रणनीति को कमजोर बताया. गौतम ने कहा कि हम लगातार विकेट लेने की बात करते हैं लेकिन जब आप अपने अहम गेंदबाज को ज्यादा ओवर नहीं देते हैं तो विकेट की उम्मीद आफ कैसे कर सकते हैं. बता दें कि पॉवर प्ले के दौरान कोहली ने बुमराह से केवल 2 ओवर की गेंदबाजी करवाई थी. जिसको लेकर गंभीर काफी नाराज नजर आए हैं.

Kohli's RCB agenda will be the end of him. He did the same with Umesh Yadav and now with Saini.