शाहिद अफरीदी कोरोना पॉजिटिव, तो गौतम गंभीर ने ऐसे किया रिएक्ट, पाकिस्तानी फैन्स हुए खुश, बोले- थैंक्यू..

पाकिस्तान के दिग्गज शाहिद अफरीदी कोरोना (Shahid Afridi) पॉजिटिव हो गए हैं. इसकी जानकारी उन्होंने ट्वीट करके दी है. उनहोंने कहा, ‘‘मैं गुरूवार से स्वस्थ्य महसूस नहीं कर रहा था, मेरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा था. मैंने जांच कराई और बदकिस्मती से मैं कोविड-19 पॉजिटिव हूं. जल्दी स्वस्थ होने की दुआओं की जरूरत है, इंशाअल्लाह. अफरीदी के इस खुलासा के बाद फैन्स उन्हें जल्द से जल्द ठीक होने की दुआ दे रहे हैं तो वहीं भारत के पूर्व दिग्गज गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) ने भी अपना रिएक्शन दिया है. गंभीर ने अफरीदी के कोरोना पॉजिटिव होने पर कहा कि, मैं नहीं चाहता कि कोई भी इस वायरस से संक्रमित हो, अफरीदी और मेरे राजनितिक मतभेद हैं. लेकिन मैं चाहता हूं कि वह जल्द से जल्द ठीक हो. इतना ही नहीं जब एक पाकिस्तानी पत्रकार ने गंभीर के इस बयान को ट्विटर पर शेयर किया तो पाकिस्तान के क्रिकेट फैन्स गंभीर के भावना को सलाम भी करते नजर आ रहे हैं, कई पाकिस्तानी फैन्स ने कहा कि उन्हें गंभीर से यह उम्मीद नहीं थी, वहीं, दूसरे यूजर ने गंभीर को धन्यवाद भी दिया है.

Congratulations to @GautamGambhir that he has delivered an mature statement. We will Love Every Step of Humanity from India, And Take 10 Steps of Humanity towards them.