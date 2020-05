PM Modi ने 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज का किया ऐलान, तो गौतम गंभीर ने दिया रिएक्शन, बोले- भारत बनेगा आत्मनिर्भर..

देश के नाम संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने लॉकडाउन (Lockdown 4) के चौथे चरण को लेकर बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन का चौथा फेज होगा, लेकिन यह पूरी तरह से नए रंग रूप वाला होगा. इसके लिए नए नियम तय किए जाएंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 17 मई के बाद लॉकडाउन को बढ़ाया जाएगा, लेकिन लॉकडाउन का चौथा फेज राज्यों के सुझाव के आधार पर होगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉकडाउन 4 के ऐलान के बाद ट्विटर पर गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) ने अपना रिएक्शन दिया है. बता दें कि राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है. ऐसे में गंभीर ने ट्वीट कर लिखा है कि, भारत आत्मनिर्भर बनेगा, धन्यवाद पीएम मोदी जी, 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान करने के लिए जो भारत की इकोनॉमी को बूस्‍ट करेगा.

Thank you @narendramodi ji for one of the biggest boosts to our economy! 20 Lakh Crores, almost 10% of India's GDP will make an #AatmanirbharBharat ????????