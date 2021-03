नवदीप सैनी का 7 साल पुराना कमेंट हुआ वायरल, कहा था- 'श्रीसंत जैसा नहीं, ब्रेट ली बनना है मुझे..'

ऑस्ट्रेलियाई पारी के 17वें ओवर में जेम्स नीशम के ओवर में विस्फोटक मैक्सवेल ने 28 रन बनाए जिसमें हर एक गेंद पर उन्होंने बाउंड्री जड़े. पहली गेंद पर मैक्सवेल ने चौका, दूसरी गेंद पर छक्का, तीसरी गेंद पर चौका, चौथी गेंद पर चौका, पांचवीं गेंद पर चौका और आखिरी गेंद पर छक्का जमाकर गेंदबाज की लेंथ बिगाड़ दी. मैक्सवेल की धुआंधार पारी के दम पर ऑस्ट्रेलिया 208 रन पर पहुंचने में सफल रहा. मैक्सवेल ने 225.81 की स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाकर धमाल मचा दिया.

मैक्सवेल जब बल्लेबाजी करने आए तो शुरूआत धीमी की थी. लेकिन उनका शांत रहना किसी आंधी का ही संकेत था. राइड हैंड बल्लेबाज ने पहले 11 गेंद पर केवल 10 रन बनाए थे लेकिन इसके बाद आखिरी के 20 गेंद पर इस बल्लेबाज ने 60 रन ठोककर धमाल मचा दिया. मैच के दौरान मैक्सवेल ने कई बेहतरीन शॉट खेले, यहां तक कि उनके द्वारा मारे गए शॉट से दर्शक दीर्घा में लगे कुर्सियां भी टूट गई. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने मैक्सवेल की बल्लेबाजी से हुए नुकसान का भी जिक्र किया है.

The last off Maxwell's five big sixes! #NZvAUS pic.twitter.com/jIgeVr4t91

70 runs from 31 balls

Eight fours and five sixes



An action-packed knock from Glenn Maxwell #NZvAUS | https://t.co/SauGpoGf1Fpic.twitter.com/yGseEwdnHd