NZ vs WI 2nd T20I: ग्लेन फिलिप्स की धुआंधार पारी, न्यूजीलैंड की ओर से ठोका सबसे तेज शतक

NZ vs WI 2nd T20I: वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टी-20 में न्यूजीलैंड (New Zealand vs West Indies) के बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स (Glenn Phillips) ने धमाल मचाते हुए 51 गेंद पर 108 रन की पारी खेली जिसमें 10 चौके और 8 छक्के शामिल रहे. ग्लेन फिलिप्स ने 46 गेंद पर शतक जमाने का कमाल किया. ऐसा कर फिलिप्स टी-20 इंटरनेशनल में न्यूजीलैंड की ओर से सबसे तेज शतक जमाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. इससे पहले कॉलिन मुनरो (Colin Munro) के नाम न्यूजीलैंड की ओर से टी-20 इंटरनेशनल में सबसे तेज शतक जमाने का रिकॉर्ड दर्ज था. मुनरो ने 47 गेंद पर 2018 में वेस्टइंडीज के खिलाफ ही शतक ठोकने का कमाल किया था. ग्लेन फिलिप्स (Glenn Phillips) के रिकॉर्ड तोड़ शतक के दम पर न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज के सामने 20 ओवर में 3 विकेट पर 238 रन बनाए. फिलिप्स का टी-20 इंटरनेशनल में यह पहला शतक था. फिलिप्स के अलावा डेवोन कॉनवे ने 37 गेंद पर 65 रन की पारी खेली, डेवोन कॉनवे का टी-20 इंटरनेशनल में यह पहला अर्धशतक था.

New Zealand posted 238 for 3 from 20 overs with Glenn Phillips 108(51) & Devon Conway 65*(37) - both added 184 runs for the third wicket. This is going to interesting if West Indies shows their potential in the batting lineup. #NZvWIpic.twitter.com/YCnDpzs18v