खेलों की कई खट्टी-मीठी यादों को अपने साथ समेटे वर्ष 2019 व‍िदा होने को है. यह वर्ष जहां कई बड़ी उपलब्‍ध‍ियों का गवाह बना तो खेल से जुड़े कई व‍िवादों से भी इसका सामना हुआ. Goodbye 2019: व‍िवादों की बात करें तो वर्ल्‍डकप 2019 में भले ही दुन‍िया को इंग्‍लैंड के रूप में नया चैंप‍ियन म‍िला लेक‍िन बाउंड्री काउंट के न‍ियम के कारण ज‍िस तरह न्‍यूजीलैंड टीम ख‍िताब के बेहद करीब पहुंचकर उससे वंच‍ित हुई, उस कारण सभी की सहानुभूत‍ि कीवी टीम के ल‍िए हुई. वर्ल्‍डकप (World Cup 2019) के दौरान महेंद्र स‍िंह धोनी (MS Dhoni)के ग्‍लब्‍ज से जुड़ा व‍िवाद भी सुर्ख‍ियों में रहा. क्र‍िकेट से इतर अन्‍य खेलों की बात करें तो वर्ल्ड ऐंटी डोपिंग एजेंसी (WADA) की ओर से रूस पर लगाए गए चार साल के बैन ने दुन‍िया को ह‍िलाकर रख द‍िया. इस बैन के कारण खेल महाशक्‍ति के तौर पर पहचान रखने वाला रूस अगले चार साल वर्षों तक ओल‍िंप‍िक सह‍ित अन्‍य मुख्य खेल आयोजनों में हिस्सा नहीं ले पाएगा. नेहरू कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पंजाब पुल‍िस और पंजाब नेशनल बैंक के ख‍िलाड़ि‍यों के बीच मारपीट और ऑस्‍ट्रेल‍ियाई टेन‍िस स्‍टार निक किर्गियोस की सालभर की गई बदसलूकी के मुद्दे ने भी सुर्ख‍ियां बटोरीं. नजर डालते हैं वर्ष 2019 के खेलों से जुड़ें टॉप-10 व‍िवादों पर...

1. बाउंड्री काउंट न‍ियम में 'उलझा' वर्ल्‍डकप फाइनल

क्र‍िकेट वर्ल्‍डकप 2019 में इंग्‍लैंड को अपने मैदान पर चैंप‍ियन बनने का गौरव जरूर हास‍िल हुआ लेक‍िन उसकी जीत व‍िवादों से बची नहीं रह पाई.वर्ल्डकप 2019 के फाइनल (World Cup 2019 Final)में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला हुआ. निर्धारित ओवरों और सुपर ओवर में भी मुकाबला टाई रहने के बाद इसमें बाउंड्री काउंट नियम (Boundary Count Rule) के आधार पर इंग्लैंड को चैंपियन घोषित किया गया था. टूर्नामेंट के बाद हर किसी की संवेदना रनरअप न्यूजीलैंड टीम के साथ थी. मैच के दौरान अंपायर की ओर से भी इंग्‍लैंड की ओर से 'मदद' म‍िली. मैच के आखिरी ओवर के दौरान इंग्‍लैंड के बल्‍लेबाज जब दो रन दौड़ रहे थे तभी फील्‍डर का थ्रो, इंग्‍लैंड के बेन स्‍टोक्‍स के बल्‍ले से टकराकर बाउंड्री के बाहर चला गया था. फलस्‍वरूप इंग्‍लैंड को छह रन (दो रन दौड़कर बनाए गए और चार रन ओवर थ्रो के) दिए गए थे. बाद में यह छह रन ही निर्णायक साबित हुए थे और इनके सहारे इंग्‍लैंड निर्धारित 50 ओवर में मैच टाई करने में सफल रहा. व‍िशेषज्ञों का मानना था क‍ि अंपायर्स को छह के बजाय इंग्‍लैंड को पांच रन देने चाहिए थे क्‍योंकि दूसरा रन दौड़ते हुए दोनों बल्‍लेबाजों ने एक-दूसरे को क्रॉस नहीं किया था. इंग्‍लैंड की ख‍िताबी जीत के बाद भी लंबे समय तक बाउंड्री काउंट न‍ियम चर्चा का व‍िषय बना रहा. बहरहाल, अब क्रिकेट की शीर्ष संस्था ICC ने हाल ही में सभी बड़े टूर्नामेंट के फाइनल से बाउंड्री काउंट नियम को हटाने का निर्णय लिया है.आईसीसी ने अब ऐलान किया है कि किसी टूर्नामेंट के नॉकआउट मुकाबले में सुपर ओवर के भी टाई रहने की स्थिति में विजेता का निर्धारण होने तक सुपर ओवर खेले जाते रहेंगे.

2. संजय मांजरेकर का कमेंट और रवींद्र जडेजा का गुस्‍सा..

व‍िवादों में रहना टीम इंड‍िया के पूर्व क्र‍िकेटर संजय मांजरेकर (Sanjay Manjrekar)की आदत में शुमार होता जा रहा है. संजय मौजूदा समय में कमेंटेटर के रोल में हैं. वर्ल्‍डकप 2019 के दौरान मांजरेकर का एक ट्वीट टीम इंड‍िया के हरफनमौला रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja)को इतना नागवार गुजरा क‍ि उन्‍होंने इस पूर्व क्र‍िकेटर को हद में रहने और प्‍लेयर्स का सम्‍मान करना सीखने की नसीहत दे डाली. विवाद उस समय शुरू हुआ जब मांजरेकर ने कहा था कि वह भारतीय टीम में विशेषज्ञ बल्लेबाज और गेंदबाजों को अनियमित बल्लेबाजों-गेंदबाजों के ऊपर तरजीह देते. वर्ल्‍डकप-2019 में बांग्लादेश के खिलाफ मैच से पहले मांजरेकर ने कहा था कि वह इंग्लैंड के खिलाफ खराब प्रदर्शन के बाद भी कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल को अगले मैच में जगह देंगे. मांजरेकर ने यह बात उस सवाल के जवाब में कही, जिसमें उनसे पूछा गया था कि क्या चहल और कुलदीप के खराब प्रदर्शन के बाद टीम को रवींद्र जडेजा को टीम में शामिल किया जाना चाहिए?

Still i have played twice the number of matches you have played and i m still playing. Learn to respect ppl who have achieved.i have heard enough of your verbal diarrhoea.@sanjaymanjrekar