पाकिस्तान के हैदर अली, हारिस रऊफ और शादाब खान पाए गए कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट कर बोले- "दुआओं में याद करें.."

इंग्लैंड दौरे पर पाकिस्तान की टीम 28 जून को रवाना होने वाली है. उससे पहले पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी हैदर अली, हारिस रऊफ और शादाब खान कोरोना वायरस जांच में पॉजिटिव पाये गए हैं. ऐसे में अब उनका इंग्लैंड जाना मुमकिन नहीं है. पाकिस्तानी क्रिकेटर हैदर अली (Haider Ali), हारिस रऊफ (Haris Rauf) और शादाब खान (Shadab Khan) ने अपने ट्विटर पर ट्वीट कर फैन्स को अपना अनुभव साझा किया है. शादाब खान ने ट्वीट करके अपने फैन्स को जानकारी साझा की और कहा कि अपनी दुआओं में मेरे जल्द ठीक होने की कामना करें. शादाब ने सभी को सुरक्षित रहने की सलाह भी दी है. इसके अलावा हारिस रऊफ ने भी ट्वीट किया और लिखा कि वो अभी ठीक है, अपनी दुआ में मुझे याद करें और साख ही हारिस ने सभी को कोरोना से बचने की सलाह दी और हर दिशा- निर्देश को पालन करने की बात भी कही है.

Tested Positive for COVID-19. Fortunately I am very much stable . Remember me in your precious prayers. Take every kind of precautions , follow SOPs, save yourself , your family and people around you.