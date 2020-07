ऑस्ट्रेलिया को पहली बार वर्ल्डकप जीताने वाला कप्तान, अपने ही साथी खिलाड़ी को लाइव मैच से घर भेजने की दे दी थी धमकी

टेस्ट करियर में बनाए कई रिकॉर्ड्स

एलन बॉर्डर (Alan Border) टेस्ट करियर में सबसे पहले 11 हजार रन बनाने वाले बल्लेबाज बने. जिस समय वो क्रिकेट से रिटायर हुए उस समय तक उनके नाम सबसे ज्यादा टेस्ट, सबसे ज्यादा टेस्ट रन, सबसे ज्यादा कैच, कप्तान के रूप में सबसे ज्यादा टेस्ट मैच खेलने का रिकॉर्ड अपने नाम करने में सफल रहे थे. इतना ही नहीं बॉर्डर ने लगातार सबसे ज्यादा टेस्ट मैच खेलना का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया था. बॉर्डर ने लगातार 153 टेस्ट मैच अपने करियर में खेले.

एलन बॉर्डर (Alan Border) की कप्तानी

टेस्ट में एलन बॉर्डर (Alan Border) ने 93 मैचों में कप्तानी की जिसमें 32 में जीत और 22 में हार का सामना करना पड़ा. 28 टेस्ट मैच ड्रा रहे थे तो वहीं बॉर्डर की कप्तानी में एक टेस्ट मैच भारत के खिलाफ टाई रहा था. बॉर्डर ने अपने करियर में 156 टेस्ट मैच खेले जिसमें 11174 रन बनाए. टेस्ट में बॉर्डर के नाम 27 शतक और 63 अर्धशतक शामिल है. वनडे की बात की जाए तो उन्होंने 273 मैच खेले हैं जिसमें 3 शतक औऱ 39 अर्धशतक जमाने का कमाल दर्ज है.

टेस्ट में ऐसा कमाल करने वाले इकलौते बल्लेबाज

एलन बॉर्डर (Alan Border) टेस्ट क्रिकेट में एक टेस्ट मैच की दोनों पारियों में 150 या उससे ज्यादा रनों की पारी खेलने वाले इकलौते बल्लेबाज हैं. बॉर्डर ने यह कारनामा 1979-80 में लाहौर टेस्ट में पाकिस्तान के खिलाफ किया था. पहली पारी में बॉर्डर ने 150 रन की नाबाद पारी खेली तो वहीं दूसरी पारी में 153 रन बनाकर आउट हुए थे.

