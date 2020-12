Birthday Special: भारत का इकलौता स्पिनर जिसने इंटरनेशनल क्रिकेट में 2 हैट्रिक लेने का बनाया रिकॉर्ड

AUS A vs IND डे-नाइट अभ्यास मैच ड्रा, टेस्ट सीरीज से पहले भारतीय टीम को मिली ये 5 बड़ी खुशखबरी

88 intl. caps

168 intl. wickets ☝️

Fastest Indian spinner to 100 ODI wickets

First Indian to take two hat-tricks in international cricket



Wishing #TeamIndia's @imkuldeep18 a very happy birthday



Let's relive his hat-trick against West Indies