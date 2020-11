Happy Birthday Yusuf Pathan: भारत के विस्फोटक खिलाड़ियों में एक रहा, IPL में ठोका 37 गेंद पर शतक

Happy Birthday Yusuf Pathan: यूसुफ पठान (Yusuf Pathan) आज अपना 38वां बर्थडे मना रहे हैं. यूसुफ ने अपना पहला इंटरनेशनल मैच साल 2007 टी-20 वर्ल्ड कप फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ खेला था. छोटे फॉर्मेट में यूसुफ पठान ने अपनी बल्लेबाजी का लोहा मनवाया और फैन्स का भी दिल जीतने में सफल रहे. आईपीएल (IPl) में यूसुफ सबसे तेज शतक जमाने वाले भारतीय बल्लेबाज हैं तो वहीं सबसे तेज ओवरऑल शतक जमाने वाले दूसरे बल्लेबाज हैं. अपने आईपीएल करियर में यूसुफ पठान (Yusuf Pathan) 3 बार ऐसी टीम का हिस्सा रहे हैं जिसने आईपीएल का खिताब अपने नाम किया. साल 2008 के पहले आईपीएल सीजन में यूसुफ राजस्थान रॉयल्स की टीम का हिस्सा थे और राजस्थान की टीम आईपीएल का खिताब जीतने में सफल रही थी. इसके अलावा 2012 और 2014 में यह पठान खिलाड़ी केकेआर की टीम का हिस्सा था और इन दो सीजन में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम आईपीएल का खिताब जीतने में सफल रही थी. इन सबके अलावा भी यूसुफ ने कुछ ऐसा रिकॉर्ड भी अपने करियर में बनाए हैं जिसे जानकर आप हैरत में पड़ जाएंगे.

Wishing a very Happy Birthday to chacha @iamyusufpathan - the lethal run making machine! May your day be filled with lots of love and laughter! Hope you and everyone at home are doing well ???????? pic.twitter.com/O5s7NeAVR5