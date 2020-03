Coronavirus: हरभजन सिंह ने लोगों से की शाहिद अफरीदी के NGO को मदद करने की अपील, कहा इंसानियत के लिए...

कोरोनावायरस (coronavirus) महामारी से दुनियाभर में हाहाकारी मची हुई है. भारत में भी वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 979 तक पहुंच गई है. ऐसे में पीएम मोदी ने सभी से प्रधानमंत्री राहत कोष में अपने तरह से मदद करने की अपील की है. जिसके बाद बॉलीवुड स्टार हो या फिर क्रिकेटर अपनी तरफ से सहायता राशि दान कर रहे हैं. बता दें कि इस मुश्किल समय में क्रिकेटर अपने-अपने देश के लिए जितना हो सक रहा है अपनी ओर से उतना मदद कर रहे हैं. ऐसे में भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह (Harbhajan Singh) ट्विटर पर सभी से पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी (Shahid Afridi) के एनजीओ के लिए अपील करते हुए दिखे. भज्जी ने अपने ट्विटर पर वीडियो पोस्ट कर सभी से अफरीदी के एनजीओ (NGO) को मदद करने के लिए कहा है. अपने वीडियो संदेश में हरभजन ने कहा कि 'इस समय दुनिया बेहद ही मुश्किल परीक्षा से गुजर रहा है और इस दौरान शाहिद अफरीदी फाउंडेशन (Shahid Afridi Foundation) सभी की मदद के लिए अच्छा काम कर रहे हैं. ऐसे में आप सभी शाहिद अफरीदी के इस मुहिम में जुड़कर अपना योगदान दें. हरभजन ने अपने दोस्त युवराज सिंह (Yuvraj Singh) को भी वीडियो में टैग करते हुए मदद करने के लिए कहा है.

Great work for humanity @SAfridiOfficial May god bless us all.. more power to you.. praying for world's well being.. Nanak naam chardikala tere bhaane sarbat da bhala pic.twitter.com/I0ijsTQ4vO

गौरतलब है कि कुछ दिन पहले शाहिद अफरीदी पाकिस्तान में जरूरतमंद लोगों की सहायता करने के लिए आगे आए थे जिसे देखकर भज्जी काफी खुश हुए थे. हरभजन ने ट्वीट करके अफरीदी को मानवता के लिए ऐसे महान कार्य करने के लिए बधाई भी दी थी.

The world is passing through extremely testing and unprecedented times.Let's do our bit to help @SAfridiOfficial@SAFoundationN doing gr8 work plz join hands with them nd contribute what ever u can https://t.co/t9OvfEPp79 for covid19 @wasimakramlive@YUVSTRONG12@shoaib100mphpic.twitter.com/sB2fxCAQqY