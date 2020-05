हरभजन सिंह ने ग्रेग चैपल की धोनी की सलाह पर किया पलटवार, बोले, 'गुरू' अलग ही गेम खेल रहे थे

भारतीय पूर्व ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने ग्रेग चैपल के कार्यका को भारतीय क्रिकेट का सबसे खराब दौर करार दिया है. हरभजन सिंह ने चैपल के उस आर्टिल पर प्रतिक्रिया व्यक्त कि जिसके तहत चैपल ने यह कहा कि वह एमएस को हवा में हर गेंद पर शॉट खेलने के बजाय जमीनी शॉट खेलने की सलाह दिया करते थे. चैपल की इस बात पर भज्जी ने चैपल पर तीखा तंज कसा है. भज्जी ने चैपल के दो साल के कार्यकाल को भारतीय क्रिकेट का सबसे खराब दौर करार दिया. वास्तव में चैपल के कार्यकाल के दौरान भारतीय क्रिकेट में जबर्दस्त विवाद हुए थे. इनमें सबसे बड़ा विवाद सौरव गांंगुली को कप्तानी से हटाया जाना था.

He asked Dhoni to play along the ground coz coach was hitting everyone out the park.. He was playing different games #worstdaysofindiancricketundergreghttps://t.co/WcnnZbHqSx