हरभजन सिंह ने की ननकाना साहिब घटना को लेकर इमरान खान से यह अपील

दिग्गज भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह (Harbhajan Singh) ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित ननकाना साहिब (Mob attacks Sikh shrine Nankana Sahib) गुरुद्वारे पर हुए हमले की शनिवार को निंदा की है और प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) से क्षेत्र में शांति सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया है, ननकाना साहिब (Mob attacks Sikh shrine Nankana Sahib) गुरु नानक देव की जन्मस्थली है, जो सिखों के पहले गुरु थे. शुक्रवार को पत्थरबाजों ने गुरुद्वारे पर हमला कर दिया. वे मोहम्मद हसन पर कथित पुलिस अत्याचारों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे. हसन पर आरोप है कि उसने एक सिख लड़की से शादी करने से पहले उसका जबरन धर्मांतरण कराया. हरभजन (Harbhajan Singh) ने हसन का एक वीडियो साझा किया, जिसमें पवित्र सिख धर्मस्थल को नष्ट करने और उसे मस्जिद में बदलने की बात कही गई है.

God is one..let's not divide it and create hate among each other's.. let's be human first and respect each other's.. Mohammad Hassan openly threatens to destroy Nankana Sahib Gurdwara and build the mosque in that place @ImranKhanPTI plz do the needful pic.twitter.com/egjRo5oml4