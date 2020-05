हरभजन सिंह ने आईसीसी के नियम पर उठाए सवाल तो सचिन ने दिया रिएक्शन, बोले- आपसे सहमत नहीं हूं..

आईसीसी ने सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) और सौरव गांगुली (Sourav Gangul) की फोटो ट्विटर पर शेयर की थी जिसमें वनडे में दोनों बल्लेबाज के द्वारा आपस में 176 साझेदारियां करने की बात कही थी. इस पर सचिन ने सौरव गांगुली को टैग कर पूछा था कि जब मौजूदा नियमों के साथ हम इस समय खेल रहे होते तो कितना रन बना पाते, इसपर गांगुली ने ट्वीट कर लिखा कि कम से कम 4000 रन और बना पाने में सफल रहे. दोनों दिग्गजों के ट्विटर पर सवाल-जवाब के दौरान हरभजन सिंह (Harbhajan Singh) ने भी अपनी राय दी थी और ट्वीट कर लिखा कि कि कई हजार रन आप दोनों बना लेते, इसके अलावा भज्जी ने आईसीसी (ICC) के मौजूदा नियमों की आलोचना की थी और कहा था कि आईसीसी (ICC) को ऐसे नियम बनाने चाहिए जिसमें बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों को बराबरी का हक मिले. भज्जी के इस ट्वीट पर सचिन ने जवाब दिया और कहा कि आपके द्वारा कही गई बात से मैं सहमत नहीं हूं. सचिन ने ट्वीट कर लिखा कि, आपके सुझाव से मैं सहमत नहीं हूं, मुझे लगता है कि नियम के साथ- साथ पिच के बर्ताव को भी फोकस में रखकर नियम बनने चाहिए.

Couldn't agree with you more Bhajji! Even I feel the rules and surfaces both need to be looked into. https://t.co/QZqJ2sB761