हरभजन सिंह 'व्यक्तिगत कारणों' का हवाला देकर IPL से हुए बाहर

IPL 2020: यूएई पहुंचने के बाद झटके पर झटका झेल रही चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings) को एक और नुकसान झेलना पड़ा है. और उसके अनुभवी खिलाड़ी ऑफ स्पिनर हरभजनन सिंह (Harbhajan Singh) भी अब कुछ दिन बाद शुरू होने जा रही इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2020) से बाहर हो गए हैं. हरभजन ने आज ही इसकी सूचना सीएसके मैनजमेंट को दी. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को मानो चेन्नई पहुंचने के बाद से ही किसी की नजर लग गई. पहले तो दो खिलाड़ियों सहित उसक स्टॉफ को मिलाकर कुल 13 सदस्य कोविड-19 टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए, तो बाद में सुरेश रैना (Suresh Raina) विवाद के बाद वापस भारत लौट गए. अभी रैना की खबरें सुर्खियों से हटी भी नहीं थी किं हरभजन की आईपीएल (IPL 2020) से हटने की खबर आ गयी, जो वास्तव में चेन्नई के लिए एक बड़ा झटका है.

If Harbhajan Singh misses out on IPL 2020 , Who do you think is at a bigger Loss here ..?



RT - Harbhajan Singh

Fav - CSK pic.twitter.com/Nzy7Iqk2Q5