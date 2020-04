बीती रात पटाखे से लगी घर में आग को देखकर हरभजन सिंह का फूटा गुस्सा, बोले- मूर्खता का इलाज कहां से..देखें VIDEO

पीएम मोदी (PM Modi) की अपील के बाद बीती रात लोगों ने दीया, मोमबत्ती और टॉर्च जला कर कोरोनावायरस (COVID-19) के खिलाफ एकजुटता का प्रमाण पेश किया. सभी देशवासियों ने एक साथ ऐसा करके कोरोना करमवीरों के सलाम किया जो इस लड़ाई में सबसे आगे खड़े होकर हमारी मदद कर रहे हैं. एक तरफ जहां सभी ने दीये जलाकर कोरोना के अंधकार को दूर करने की लड़ाई का आगाज किया तो वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों ने इस मौके पर पटाखे भी जलाए. पटाखे जलाने का दुष्परिणाम यह हुआ कि जयपुर (Jaipur) के वैशाली नगर क्षेत्र में एक घर की छत पर पटाखे गिरने से आग लग गई. घर में लगी आग का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ. ऐसे में भारतीय टीम के पूर्व दिग्गज हरभजन सिंह (Harbhajan Singh) ने इसपर नाराजगी व्यक्त करते हुए ट्वीट किया है. भज्जी ने उन लोगों पर निशाना साधते हुए लिखा है कि, हम लोग बेशक कोरोना का इलाज ढूंढ लेंगे लेकिन ऐसी मूर्खता का इलाज कहां से ढूंढेंगे. हरभजन सिंह का यह ट्वीट काफी वायरल भी हो रहा है. फैन्स भी इस मूर्खतापूर्ण कार्य की घोर निंदा भी कमेंट करके कर रहे हैं. गौरतलब है कि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है लेकिन ऐसी घटना का होना यकीनन दिल को ठोस पहुंचाने वाला है.

We Will find a cure for corona but how r we gonna find a cure for stupidity https://t.co/sZRQC3gY3Z