भज्जी ने शेयर किया द्रविड़ के बेहतरीन कैचों का वीडियो, तो आम से लेकर खास का दिल बाग-बाग हो उठा

हर्षा भोगले ने लिखा कि इनमें से बेस्ट कैच आपकी गेंदबाजी के खिलाफ लिए गए.

The best of those were off your bowling....

आकाश चोपड़ा ने भी हरभजन के वीडियो पर अपने विचार व्यक्त किए

Agree 100%. Wonderful hands. I also kept telling Jam to field at short-leg....but he wouldn't come in. Too modest to admit that he was indeed the best in the playing XI at that position https://t.co/9OLW6lsjMQ