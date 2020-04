लॉकडाउन: बूढ़ी महिला की मदद के लिए शख्स ने दिखाई ऐसी दरियादिली, हरभजन सिंह बोले- रब दे बंदे..देखें VIDEO

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोनावायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई में देश के हर वर्ग के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और इसी कड़ी में शुक्रवार को उन्होंने देश की महान खेल हस्तियों से साथ वीडियो कॉनफ्रेंसिंग के जरिए संवाद की तथा कोरोनावायरस के प्रति लोगों को जागरूक करने का उनसे आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने देश की जिन 49 प्रमुख खेल हस्तियों से बात की, उनमें दिग्गज सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, विश्व चैंपियन पीवी सिंधु, विश्वनाथन आनंद, मैरी कॉम और बजरंग पुनिया सहित कई जाने माने खिलाड़ी शामिल हैं।

Jeonda reh mere veer.. Dua hai waheguru agge aise nek bandhe jeondhe wasdhe rehen.. Dhan guru Nanak Meher kari sab te.. together we can win this war against corona virus #carona#humainty#respect rab de bandhe pic.twitter.com/BnDFHJ7DZS