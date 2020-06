Harbhajan Singh ने 'करतब' दिखाते शख्स का VIDEO किया शेयर, सभी से ऐसे 'एक्सरसाइज' करने को कहा, लोग बोले- पहले आप..'

हरभजन सिंह ने शेयर किया वीडियो, खूब हो रहा है वायरल

हरभजन सिंह (Harbhajan Singh) हाल के समय में सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव हैं. अपने ट्विटर अकाउंट से कई ट्वीट करते रहते हैं. अभी हाल ही में भज्जी ने एक वीडियो ट्वीट किया है जो फैन्स के बीच चर्चा बटोर रही है. वीडियो में एक शख्स खास अंदाज में डांस कर रहा है. वीडियो शेयर कर भज्जी ने सभी को इम्यूनिटी बढ़ाने के उपाय के लिए 20 सेकेंड के इस तरह के एक्सरसाइज को करने की सलाह दी है. इस वीडियो को शेयर करते ही फैन्स उन्हें ट्रोल करने लगे और यह कमेंट करने लगे कि पहले आप तो कुछ इस तरह से करके डेमो दें, जिसके बाद हम यह एक्सरसाइज करेंगे. बता दें पिछले दिनों हरभजन सिंह अपनी फिटनेस को लेकर भी काफी सतर्क नजर आए हैं और कई सारे वीडियो को भी शेयर किया है. बता दें कि भज्जी ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा है कि वो टी-20 इंटरनेशनल में वापसी करना चाहते हैं.

A Very Simple Exercise for only 20 seconds to Keep you Fit & Boost Your Immunity.. pic.twitter.com/u6miwpXmqF — Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) June 20, 2020

Kekdaaaa workout — Surya Kumar Yadav (@surya_14kumar) June 20, 2020

Why don't you try it first and share a video of yourself?? — शामोशाशा(@badibooti2) June 20, 2020