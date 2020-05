शाहिद अफरीदी ने PM Modi खिलाफ दिए विवादित बयान तो भड़क उठे हरभजन सिंह, बोले- मुझसे गलती हुई..

शाहिद अफरीदी (Shahid Afridi) ने हाल ही में पीओके के एक इलाके का दौरा किया, जहां वह कुछ सैनिकों और लोगों के बीच भाषणबाजी करता दिखाई पड़ रहा है. वीडियो में देखा और सुना जा सकता है कि कैसे यह फर्ज उम्रधारी क्रिकेटर मोदी के बारे में ऐसे शब्द बोल रहा है. अफरीदी (Shahid Afridi) ने हाल ही में पीओके के एक इलाके का दौरा किया, जहां वह कुछ सैनिकों और लोगों के बीच भाषणबाजी करता दिखाई पड़ रहा है. वीडियो में देखा और सुना जा सकता है कि कैसे यह फर्ज उम्रधारी क्रिकेटर मोदी के बारे में ऐसे शब्द बोल रहा है जो भारत विरोधी है. बता दें कि अफरीदी ने अपने बयान में भारत के पीएम मोदी को लेकर कुछ गलत बातें की थी जिसके बाद पूरे भारत में इसका विरोध हुआ. वहीं, भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) ने अफरीदी के इस व्यवहार पर अपना रिएक्शन दिया और ट्वीट कर अपनी राय दी.

HARBHAJAN SINGH on Instagram live with Vikrant gupta -



I am sad that #ShahidAfridi said against india and he will not entertain him anymore & doesn't consider him as his friend .



He apologized to Indians for asking donation for Pakistan & afridi.



Hope Yuvraj apologize too.