धोनी का बर्थडे सेलिब्रेट करने रांची पहुंचे पंड्या ब्रदर्स, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ Video

धोनी का बर्थडे सेलिब्रेट करने रांची पहुंचे हार्दिक-क्रुणाल पंड्या

खास बातें एम एस धोनी का बर्थडे सेलिब्रेट करने रांची पहुंचे हार्दिक पंड्या

चार्टर्ड प्लेन से रांची पहुंचे पंड्या भाई

रांची एयरपोर्ट से सीधे धोनी के फार्म हाउस गए पंड्या

MS Dhoni Birthday: हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya) और क्रुणाल पंड्या (Krunal Pandya) एस एस धोनी (MS Dhoni) के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए रांची पहुंचे हैं. बता दें कि पंड्या भाईयों ने अचानक ही फैसला किया कि वो धोनी का बर्थेडे उनके घर जाकर सेलिब्रेट करेंगे. हार्दिक और क्रुणाल चार्टर्ड प्लेन से रांची पहुंचे हैं. सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीर खूब वायरल हो रही है. बता दें कि हार्दिक ने ट्विटर पर धोनी के लिए प्यारा मैसेज भी लिखा था. बता दें कि हार्दिक ने अपने मैसेज में धोनी को धन्यवाद भी कहा था, हार्दिक ने धोनी को लेकर कहा कि आपने मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया उसके लिए शुक्रिया. हार्दिक धोनी को बेहद ही खास मानते हैं. यही कारण है कि हार्दिक हर समय धोनी के साथ खड़े रहते हैं. हार्दिक ने धोनी ने रात 12 बजे विश किया था. ऐसे में हार्दिक अब रांची पहुंच गए हैं. धोनी (Dhoni) के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के बाद हार्दिक बुधवार को वापस बड़ौदा लौट सकते हैं.

Pandya Brothers reach Ranchi to wish Dhoni on his 39th Birthday pic.twitter.com/oJP6ShpdCG — ranjan chakraborty (@ranjanchakrabor) July 7, 2020

Wow ! So this is for Real.



Hardik Pandya & Krunal Pandya are in Ranchi to with and celebrate with the Birthday Boy @msdhoni#HardikPandya#KrunalPandya#Dhonipic.twitter.com/xJyNgm1rH6 — Prabhu (@Cricprabhu) July 7, 2020