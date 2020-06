हार्दिक पंड्या के पिता बनने वाली खबर पर फैन्स ने बनाए ये मजेदार Memes, लोगों ने कोहली-अनुष्का पर यूं ली चुटकी..

वहीं आपको बता दें कि मुंबई इंडियं के साथी खिलाड़ी पोलार्ड ने क्रुणाल पंड्या को भी ट्रोल किया और हार्दिक से कुछ सीखने की बात कही है. बता दें कि नताशा एक्ट्रेस के साथ- साथ एक डांसर और मॉडल भी हैं. उन्होंने फिल्म सत्याग्रह से बॉलीवुड में डेब्यू किया था. हालांकि, उन्होंने बिग बॉस 8 (Bigg Boss 8) और नच बलिए से अधिक सुर्खियां बटोरी थीं. इसके अलावा एक्ट्रेस बादशाह के 'डीजे वाले बाबू' गाने में भी नजर आई हैं.

After watching news ???? of #HardikPandya and #NatashaStankovic real pressure is on these 2 guys now pic.twitter.com/XfSVV7AJvg — yogipedia (@TheOfficialYogs) May 31, 2020

नताशा से पहले हार्दिक काे अफेयर की खबर एक्ट्रेस एली अवराम (Elli Avram) के साथ भी उड़ी थी. हालांकि बाद में दोनों का ब्रेकअप भी हो गया था.

