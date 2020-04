हार्दिक पंड्या ने पिछले साल कमाए 25 करोड़, कुछ ऐसे खर्च करते हैं पैसा

टीम इंडिया के ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या इन दिनों लॉकडाउन के चलते घर में बद हैं, लेकिन घर पर ही अपने भाई के साथ फिटनेस पर काम कर रहे हैं. और एक बाद साफ है कि ऑस्ट्रेलिया में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप में उनका चयन पक्का है. आपने देखा ही है कि लॉकडाउन शुरू होने से पहले मुंबई के एक टी20 क्लब मुकाबले में उनके बल्ले ने कैसे बॉलरों पर कहर बरपाते हुए अपनी फॉर्म का सबूत सेलेक्टरों को दिया था. बहरहाल, हार्दिक पिछले साल चोट के चलते काफी समय टीम इंडिया से दूर रहो हों, लेकिन इससे उनकी कमाई पर कोई असर नहीं पड़ा.

