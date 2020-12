3rd T20I: हार्दिक पंड्या ने जीता दिल, मैन ऑफ द सीरीज की ट्रॉफी नटराजन को दी

Aus vs Ind 3rd T20I: आउट होने पर पवेलियन नहीं गए मैथ्यू वेड, कोहली के DRS को अंपायर ने नकारा..देखें Video

Natarajan, you were outstanding this series. To perform brilliantly in difficult conditions on your India debut speaks volumes of your talent and hardwork You deserve Man of the Series from my side bhai! Congratulations to #TeamIndia on the win pic.twitter.com/gguk4WIlQD