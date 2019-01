हार्दिक पांड्या की भारतीय टीम में वापसी, केएल राहुल 'India A' की तरफ से खेलेंगे

हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) के फैंस के लिए खुशखबरी है, क्योंकि वो अब न्यूजीलैंड के खिलाफ चल रही सीरीज में भारतीय टीम का हिस्सा होंगे. वहीं, केएल राहुल (KL Rahul) भी भारत ए टीम की तरफ से इंग्लैंड लायंस के खिलाफ पांच वनडे मैचों की सीरीज खेलते नजर आएंगे. बीसीसीआई (BCCI) ने गुरुवार को प्रेस रिलीज कर इस बात की जानकारी दी. हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) और केएल राहुल (KL Rahul) को टीम में शामिल करने का फैसला सीनियर सेलेक्शन कमेटी ने उनके ऊपर से प्रतिबंध हटने के बाद लिया है. बीसीसीआई द्वारा जारी जारी प्रेस रिलीज में इस बात का भी वर्णन है कि हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) को जल्द से जल्द न्यूजीलैंड भेजा जाएगा और केएल राहुल इंडिया ए टीम को ज्वाइन करेंगे और इंग्लैंड लायंस के खिलाफ बाकी बचे तीन मैच खेलेंगे.

हार्दिक पंड्या और केएल राहुल के निलंबन को COA ने किया खत्म, जांच अभी भी जारी

BCCI: Following the CoA's decision to lift bans on Hardik Pandya & KL Rahul, the Senior selection committee has decided to include Hardik Pandya in the squad for the series against New Zealand. KL Rahul will meanwhile join India A squad. pic.twitter.com/babnN2JjvW