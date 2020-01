हार्दिक पंड्या न्यूजीलैंड दौरे के लिए भारत ए टीम से बाहर, उठे कई सवाल

भारतीय क्रिकेट टीम के हरफनमौला खिलाड़ी हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya) शनिवार को न्यूजीलैंड दौरे के लिए भारत ए टीम से बाहर कर दिया गया है. पिछले दिनों ही हार्दिक पंड्या ((Hardik Pandya is ousted of India A team) ने सोशल मीडिया पर अपनी सगाई का ऐलान किया था. और बहुत ही जोर-शोर से टीम इंडिया में वापसी करने की बात कही थी, लेकिन अब सेलेक्शन कमेटी ने उन्हें भारत ए टीम से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया है. हार्दिक (Hardik Pandya) को फॉर्म हासिल कर कॉन्फिडेंस बटोरने के लक्ष्य के तहत टीम में जगह दी गई थी, जिससे बाद में उन्हें न्यूजीलैंड के बहुत ही अहम दौरे के लिए सीनियर टीम में जगह दी जा सके.

Forever yes my engagement with Hardik pandya. pic.twitter.com/JMDzig8yxK