हार्दिक पंड्या तो आईपीएल में इन हालात में खेलने को राजी हैं

भारतीय हरफनमौला हार्दिक पंड्या ने शनिवार को कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) का आयोजन होने का विकल्प खुला होना चाहिए. हार्दिक ने दिनेश कार्तिक के साथ इंस्टाग्राम चैट में कहा, ‘‘ दर्शकों के बिना यह अलग तरह का अनुभव होगा. हमें (आईपीएल में) दर्शकों से भरे स्टेडियम में खेलने की आदत है.''

#HappyBirthdaySachin Sir! Keep inspiring the whole country like only you can. Lots of love ✌🏾 @sachin_rtpic.twitter.com/Wcuylv7Fai