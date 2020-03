Coronavirus: अक्षय कुमार ने डोनेट किए 25 करोड़ रुपये, हार्दिक पंड्या का आया ऐसा रिएक्शन

अक्षय कुमार (Akshay Kumar) ने कोरोनावायरस महामारी (Coronavirus) से जंग लड़ने की मुहिम में 25 करोड़ रुपये दान किए. उनसे ज्यादा रकम अभी तक किसी भी सेलिब्रिटी ने डोनेट नहीं की है. अक्षय कुमार के इस कदम की सोशल मीडिया पर लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं, भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya) भी अक्षय के इस कदम को लेकर अपनी राय दी है. उन्होंने अक्षय कुमार को अपना हीरो करारा दिया है. हार्दिक ने ट्विटर पर ट्विट किया और अक्षय कुमार के लिए लिखा, अपके इस कार्य को देखने के बाद मैं यह कहना चाहूंगा कि आप मेरे हीरो हैं, आपके लिए सिर्फ आदर और आदर है. बता दें कि क्रिकेटरों में अभी तक सिर्फ सुरेश रैना, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली और गौतम गंभीर जैसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने दान स्वरूप पैसे प्रधानमत्री राहत कोष में जमा कराए हैं. गौरतलब है कि कोरोनावायरस के कारण पूरे भारत में इस समय लॉकडाउन लगा हुआ है. ऐसे में सभी क्रिकेटर अपने घरों में रहकर सेल्फ आइसोलेशन की प्रक्रिया को अपना रहे हैं.

After this you are my real life hero! Respect and respect only @akshaykumarhttps://t.co/3NdRkRxH7g