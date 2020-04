बांद्रा स्टेशन पर लॉकडाउन के बीच जमा हुए मजदूरों को लेकर हार्दिक पंड्या ने दिया रिएक्शन, हाथ जोड़कर बोले- शांत रहें..

कोरोनावायरस (Coronavirus) के खतरे को देखते हुए पूरे देश में लॉकडाउन को 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है. इस ऐलान के बाद लॉकडाउन (Lockdown) के बीच घर लौटने के लिए हजारों की संख्या में प्रवासी मजदूर मुंबई के बांद्रा (Bandra) में मंगलवार को जमा हो गए. इसके बाद भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुसिस ने लाठीचार्ज किया. इन मजदूरों की मांग थी कि उन्हें उनके घर वापस भेजा जाए. इस घटना ने पूरे देश को परेशान कर दिया. ऐसे में भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) ने अपना इसपर रिएक्शन दिया है. पंड्या ने ट्विटर पर बांद्रा के वेस्ट स्टेशन पर एकत्रित हुए मजदूरों वाले वीडियो को शेयर कर सभी से खास अपील की. पंड्या ने 'शांत रहें और घर में रहे. सिर्फ इसी तरह हम इस स्थिति से बाहर आ सकते हैं. हमें एक दूसरा का साथ देते हए भरोसा रखना होगा.' बता दें कि पंड्या ने पहले हऱभजन सिंह (Harbhajan Singh) ने भी ट्वीट कर अपना रिएक्शन देते हुए अपना गुस्सा व्यक्त किया था.

Stay calm and please stay at home everyone. That is the only way to get through this. We need to stay united and have faith. https://t.co/GDOEeVT8R7