Hardik Pandya: टीम इंड‍िया के हरफनमौला हार्द‍िक पंड्या (Hardik Pandya) इस समय इंजुरी के कारण इंटरनेशनल क्र‍िकेट से बाहर हैं. हार्द‍िक ने लोअर बैक सर्जरी के बाद अभ्‍यास शुरू कर दि‍या है और उम्‍मीद जताई जा रही है क‍ि वे जल्‍द ही टीम इंड‍िया में वापसी करेंगे. सोशल मीड‍िया पर भी वे खासे सक्र‍िय हैं. उन्‍होंने नए वर्ष के अवसर पर अपने इंस्‍टाग्राम अकाउंट पर सर्ब‍ियाई एक्‍ट्रेस नताशा स्‍टेनकोव‍िक (Natasa Stankovic)के साथ फोटो पोस्‍ट क‍िया है. फोटो के साथ उन्‍होंने मैसेज ल‍िखा है-"Starting the year with my firework.

हार्द‍िक के इस 'खास अर्थ' वाले पोस्‍ट को हाथों हाथ लेते हुए फैंस ने पोस्‍ट क‍िए हैं. हार्द‍िक के टीम इंड‍िया के सहयोगी केएल राहुल और युजवेंद्र चहल ने भी इस पर कमेंट क‍िया है. एक तरह से इस फोटो और हार्दिक की ओर से ल‍िखे गए मैसेज को नताशा के साथ उनके रिश्ते की स्‍वीकारोक्‍त‍ि की तरह माना जा रहा है

मीड‍िया में आई र‍िपोर्ट के अनुसार, हार्द‍िक इस समय नताशा स्‍टेनकोव‍िक को डेट कर रहे हैं. उन्‍होंने बैक इंजुरी के कारण भारतीय टीम से बाहर होना पड़ा है. इस इंजुरी के कारण वे बांग्‍लादेश और वेस्‍टइंडीज के ख‍िलाफ टी20 और वनडे सीरीज में ह‍िस्‍सा नहीं ले पाए थे. भारतीय टीम ने श्रीलंका के ख‍िलाफ टी20 सीरीज और ऑस्‍ट्रेलि‍या के ख‍िलाफ वनडे सीरीज के ल‍िए टीम घोष‍ित की है, इसमें भी हार्द‍िक शाम‍िल नहीं हैं. हालांक‍ि न्‍यूजीलैंड के दौरे पर जाने वाली इंड‍िया ए टीम में वे शाम‍िल हैं. मतलब साफ है क‍ि हार्द‍िक अब फ‍िट हो चुके हैं और जल्‍द ही भारतीय टीम के ल‍िए खेलते नजर आएंगे. हार्द‍िक ने भारतीय टीम ने ल‍िए अपना प‍िछला मैच दक्ष‍िण अफ्रीका के ख‍िलाफ टी20 के रूप में स‍ितंबर 2019 में खेला था. इसके बाद लोअर बैक इंजुरी के कारण उन्‍हें क्र‍िकेट से बाहर होना था. उनकी सर्जरी लंदन में अक्‍टूबर में हुई थी.

