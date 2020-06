हार्दिक पंड्या ने Father's Day पर पिता के लिए शेयर किया इमोशनल पोस्ट, बोले- 'आपने हमारे लिए जो किया उसके लिए.."

आज पूरी दुनिया में फादर्स डे (Father's Day) मनाया जा रहा है. ऐसे में भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya) ने भी अपने पिता को लेकर एक ट्वीट किया है. हार्दिक ने अपने पिता के लिए एक प्यारा मैसेज लिखा औऱ उन्हें शुक्रिया भी कहा. फादर्स डे (Father's Day) पर हार्दिक ने पिता के साथ पुरानी तस्वीर शेयर की है और कैप्शन लिखते हुए भावुक नजर आए हैं. हार्दिक ने लिखा, गजब..कैसे समय चला जाता है, लेकिन एक चीज हमेशा स्थिर रहता है आपके लिए आपके पिता का सपोर्ट. हार्दिक ने आगे लिखा, थैंक्यू पापा, आपने हमारे लिए कितना कुछ त्याग किया है, इसके लिए मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा. मैं अपनी ओर से भरपूर कोशिश करूंगा कि हमेशा आपके चेहरे पर मुस्कान बनी रहे. बता दें कि कुछ समय पहले हार्दिक टॉक शो 'कॉफ़ी विद करण' में दिए अपने एक बयान के बाद सभी लोगों के निशाने पर चढ़ गए थे. जिसके बाद उनकी सोशल मीडिया खूब ट्रोलिंग हुई थी. हार्दिक ने इस मसले पर कहा कि उनकी इस हरकत से मेरे पिता को काफी धक्का लगा था. मैंने उनसे भी माफी मांगी थी. लेकिन पापा को पता था कि मैंने ऐसा कुछ जानबूझकर नहीं किया है, मेरे पिता को उस दौरान आंखों में आंसू भी आए थे.

Amazing how time flies and the one thing that remains constant is the love and support of your father. Thank you Papa for all the sacrifices you have made for us. I will forever be grateful and will try and do whatever I can to keep a smile on your face! Happy #FathersDaypic.twitter.com/QuFqlMAHPG