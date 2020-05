हार्दिक पंड्या ने वीडियो शेयर कर किया खुलासा, इस पारी के दम पर मिली IPL में जगह, देखें Video

भारत के ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya) ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर की है जो उनके क्रिकेट खेलने के शुरूआती दिनों की है. इस वीडियो में हार्दिक बड़े-बड़े शॉट मारते हुए नजर आ रहे हैं. हार्दिक ने वीडियो शेयर कर सभी को अवगत कराया है कि इस पारी के दम पर ही उनका चयन आईपीएल (IPL) में हो पाया था. बता दें कि कुछ दिन पहले आईसीसी (ICC) ने भी हार्दिक की एक तस्वीर शेयर की थी जिसमें यह बात सामने आई थी कि आखिर मैदान पर वो 228 नंबर वाली जर्सी क्यों पहना करते थे. तब आईसीसी के इस सवाल का जवाब क्रिकेट फैन्स ने दिया और इस बात का पता चला था कि आखिर में हार्दिक के जर्सी पर नंबर 229 क्यों रहता है. गौरतलब है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखने से पहले हार्दिक ने अंडर-16 क्रिकेट में बड़ौदा की ओर से खेलते हुए शानदार 228 रन मुंबई अंडर-16 टीम के खिलाफ रिलायंस क्रिकेट स्टेडियम में खेली थी. उस शानदार पारी में हार्दिक ने 391 गेंदों का सामना किया था. उस पारी में हार्दिक की बल्लेबाजी कमाल की रही थी और पूरे 8 घंटे तक बल्लेबाजी की थी.

Thinking about my first year in domestic cricket today.. some of those memories will stick with me for a lifetime and helped to set up a platform for me to play in the IPL and eventually for my country Thankful for everything that the sport has given me pic.twitter.com/xTe0jOp39K