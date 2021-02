हार्दिक पंड्या ने शेयर किया अपनी बीवी नताशा स्टेनकोविक का बैटिंग करते हुए फनी Video..देखें

IND vs ENG: गौतम गंभीर ने की सटीक भविष्यवाणी, 3-0 से यह टीम जीतेगी टेस्ट सीरीज

बता दें कि हार्दिक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज का हिस्सा नहीं थे. लेकिन उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ चुनी गई पहले 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया है. 5 फरवरी से चेन्नई में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा. ये देखने वाली बात होगी कि पहले टेस्ट में भारत की प्लेइंग इलेवन में हार्दिक को मौका मिलता है या नहीं.वहीं. दूसरी ओर हार्दिक ने सोशल मीडिया पर एक और वीडिय शेयर किया है जिसमें वो अपने पिता हिमांशु को कार गिफ्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं. इस वीडियो को शेयर कर हार्दिक काफी भावुक नजर आए हैं.

उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'आप हमारे साथ यहां नहीं हो और यह सोचकर मुझे बहुत रोना आ रहा है, लेकिन आपको मुस्कुराते हुए देखकर ऐसा लगता है कि जैसे एक बच्चे को कैंडी मिल गई है और वो बहुत खुश है. मुझे यह सब याद करके बहुत खुशी होती है. लव यू डैड.'

IND vs ENG: टेस्ट सीरीज में बन सकते हैं 5 बड़े रिकॉर्ड, कोहली- रूट और अश्विन के पास इतिहास रचने का मौका

Knowing you are not here makes me cry ! But seeing you smile like a kid who got his candy makes me smile and remember you with so much joy !

Love you dad pic.twitter.com/y8VXgQNUE6