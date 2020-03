हार्दिक पंड्या की वापसी की भूख देखिए, क्या 'गजब' की बमबारी की है!

हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya) काफी दिनों से चोटिल हैं. और टीम इंडिया में वापसी को बेकरार हैं. अब दूर हैं, तो टीम में हार्दिक ((Hardik Pandya) ) की वापसी को लेकर भूख भी बहुत ही ज्यादा बढ़ती जा रही है. यह भूख कितनी ज्यादा है, इसका सबूत आज हार्दिक पंड्या ने दे दिया. हार्दिक ने यह सबूत जारी डीवाई पाटिल टी20 कप में दिया. हार्दिक इस टूर्नामेंट में रिलायंस वन टीम के लिए खेल रहे हैं. अब जरा हार्दिक पंड्या की टीम इंडिया की वापसी को लेकर भूख के स्तर पर गौर कर लीजिए.

हार्दिक पंड्या ने विपक्षी सीएजी टीम पर ऐसा हमला बोला कि उसके बॉलर अगले कई दिन तक कराएंगे. अगले कई दिन तक मम्मी-मम्मी करेंगे सीएजी के बॉलर. हार्दिक ने सामने वाली टीम पर बमबारी करते हुए सिर्फ 39 गेंदों पर 105 रन ठोक डाले. अब मार का आलम देख लीजिए. कुल मिलाकर जड़े सात चौके और दस छक्के.

कुल मिलाकर यह पारी वैसी ही रही जिसके लिए हार्दिक पंड्या जाने जाते हैं. हार्दिक ने अपना शतक मिडविकेट के ऊपर से छक्का जड़कर किया. जब पारी 15वें ओवर में पहुंची, तो हार्दिक ने मानो कत्ल-ए-आम मचा दिया. उन्होंने वी. जिवाराजन के एक ओवर में 26 रन ठोक डाले. इसमें तीन छक्के और दो चौके सामिल रहे. कुल मिलाकर हार्दिक पंड्या ने नई चयन समिति के गठन से पहले मैसेज भेज दिया है.

37 ball Hundred For Hardik Pandya #DYPATILT20



What A Way To Bring Up His Century.



7 fours And 10 Sixes

Only 8 Dot Balls In His Innings.



Kung Fu Pandya Rocks #HardikPandya@hardikpandya7pic.twitter.com/K3hCvwoJwm