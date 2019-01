टीम इंडिया के महान बल्‍लेबाज और क्रिकेट समीक्षक सुनील गावस्कर (Sunil Gavaskar) ने हरफनमौला हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya) की भारतीय वनडे टीम में वापसी का स्वागत किया है. उन्‍होंने कहा कि हार्दिक ने टीम में आते ही अपनी बॉलिंग और फील्डिंग से काफी असर डाला. सनी के नाम से लोकप्रिय गावस्‍कर ने कहा कि हार्दिक की उपस्थिति से टीम हर तरह से मजबूत हो गई है. गौरतलब है कि एक टीवी कार्यक्रम के दौरान महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करके जांच के दायरे से गुजर रहे पंड्या (Hardik Pandya) को न्यूजीलैंड के खिलाफ (India vs New Zealand) तीसरे वनडे (3rd ODI) में बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला लेकिन उन्होंने गेंदबाजी और क्षेत्ररक्षण में चमक दिखाई. उन्‍होंने तीसरे वनडे मैच में दो विकेट हासिल करने के अलावा हवा में छलांग लगाते हुए न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन का बेहतरीन कैच भी लपका.

A stunner of a catch from @hardikpandya7 to dismiss the New Zealand Captain.



Brilliant that https://t.co/0SXKeJvZSs#NZvINDpic.twitter.com/LGXjvKNGIX